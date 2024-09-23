Сколько нужно будет платить за свет до конца 2024 года: украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в августе, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн/кВт*ч.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в документе.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

В то же время, в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с августа 2023-го по август 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,5%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

Так, по данным Госстата, кроме электроэнергии, также подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%. А кроме того:

уборка мусора – на 5,4%;

содержание и ремонт жилья – на 3,8%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии контроллеры не завышают данные прибора – ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии. Более того, это приносит пользу и самим потребителям, поскольку таким образом поставщик может найти ошибки в начислении объемов потребленного ресурса.

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