Сколько нужно будет платить за газ за ноябрь: украинцам озвучили стоимость 1 кубометра
За ноябрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.
Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают:
- Ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.
- Из них 5 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную.
- Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.
В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр. Так:
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);
- "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,6 грн за кубометр);
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).
В Украине значительно изменили тарифы на коммуналку
В то же время, за год – с октября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы на коммунальные услуги в Украине увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии, также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,2%;
- уборка мусора – на 5,7%;
- содержание и ремонт жилья – на 4,8%.
Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, что после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Среди причин предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.
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