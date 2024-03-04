В платежках насчитывают лишние киловатты: почему украинцев "заставляют" платить за электроэнергию больше, чем насчитал счетчик

Счета за электроэнергию могут не соответствовать реальным показателям счетчика – и превышать их. Причиной этого часто является несвоевременная передача этих данных – причем как с опозданием, так и раньше установленного времени.

Об этом сообщили в компании-поставщике электроэнергии Yasno. Там отметили, что для передачи показателей выделены:

2 последних дня текущего месяца;

первые 3 дня нового.

"Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то насчитают лишнее. Оператор системы распределения (ОСР) принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление календарного месяца и передает его нам. А мы формируем счет. Если показание счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению", – объяснили энергетики.

Кроме того, отмечается, несоответствие цифр в платежке и показателей счетчика может быть следствием несостыковки данных. Произойти же она может, если:

случайно ввести показания меньше предыдущих;

работники ОСР при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировали данные, отличающиеся от вносимых пользователем.

В таком случае, отметили энергетики, переданные показания не учитывают – потому что в личном кабинете "отображаются совсем другие данные для расчета".

Также есть третий вариант несинхронности показателей – установка в счетчик автоматизированной системы коммерческого учета, которая передает потребление 1-го числа. Поэтому расчет будет производиться по этим данным.

Как снимать показания счетчика света

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 черных цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик

Также можно установить двухтарифный счетчик "день-ночь", который позволит платить за потребленное ночью электричество в 2 раза меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине действующий тариф на электроэнергию в 2,64 грн за кВт*час зафиксирован до апреля. Однако и после этого стоимость коммунальных услуг пересматривать не планируют.

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