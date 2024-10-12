Сколько будет стоить доллар в 2025-м: озвучен новый курс

В Украине темпы девальвации гривни за 2025 год вряд ли будут более 10% – до 44-46 грн/$. Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на существующие риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов.

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Об этом LIGA.net рассказал экономист Тарас Козак. "Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут более 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44-46 грн/$", – сказал он.

Но добавил, что это возможно при условии, что не будет чрезвычайных событий, поддержка со стороны партнеров будет продолжаться, фронт будет держаться благодаря силам обороны, а энергетика "не отключится совсем". На фоне этого, по его мнению, более привлекательным для населения будет инвестировать в гривневые инструменты, которые, как и в этом году, будут интереснее.

Потому что в случае осуществления планов даже депозиты под 12%, с которых нужно уплатить налоги, все равно будут более или менее приемлемыми на фоне уровней девальвации и инфляции.

Какой курс был предусмотрен в Бюджетной декларации

Гривня значительно девальвирует начиная с 2025-го. Если курс, заложенный в бюджет на этот год, составляет 40,7 грн/$, то уже в следующем году в правительстве предусмотрена девальвация гривни вплоть до отметки в 45 грн/$. Девальвация ожидается на уровне 10,5%. В то время как с 2025-го по 2026-й гривня по отношению к доллару потеряет всего 3,3%.

Девальвация на 10% – достаточно пессимистические оценки. В комментарии OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий отметил, что, по его мнению, это маловероятный сценарий. Министерство финансов всегда стремится заложить наиболее пессимистические оценки по курсу, потому что это приводит к увеличению доходов. Однако чаще всего эти прогнозы не реализуются.

Что прогнозирует МВФ

В докладе МВФ World Economic Outlook за апрель 2024 года прогнозируется постепенный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет:

2024 год – 41 грн за доллар;

2025 год – 45,8 грн;

2026 год – 48,6 грн;

2027 год – 50,4 грн;

2028 год – 52,1 грн;

2029 год – 54,1 грн.

Такой прогноз отвечает ожиданиям, заложенным в Бюджетной декларации. Однако МВФ также часто ошибается в своих оценках.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

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