Ситуация с электроэнергией в Украине ухудшилась: как долго не будет света 10 января
В Украине 10 января графики отключения электроэнергии будут применять во всех регионах. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Что с электроэнергией в Киеве?
"Из-за массированной российской атаки были повреждены важные энергообъекты, производящие и передающие электроэнергию. Поэтому сейчас энергетики не могут придерживаться стабилизационных графиков. Поэтому они вынуждены были перейти к экстренным отключениям света. На ухудшение ситуации повлияли не только обстрелы, но и плохая погода. Из-за морозов увеличивается потребление электричества, потому что нужно больше энергии на обогрев", – объяснили в ДТЭК.
Ситуация ухудшается из-за падения деревьев, обледенения и заметенных снегом дорог. Из-за чего энергетики не могут доехать до мест повреждений. Сейчас ситуация действительно сложная. Враг нанес удар тогда, когда система наиболее уязвима в период морозов.
"Поэтому прогнозировать, когда мы сможем вернуться к графикам – невозможно. Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы улучшить ситуацию", – отметили в ДТЭК.
Графики в Днепропетровской области
Графики в Киевской области
Графики во Львовской области
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
