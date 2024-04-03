"Ситуация чрезвычайно тяжелая": что происходит в энергетике и где будут отключения

Из-за шквального ветра 2 апреля в Украине остались без света 276 населенных пунктов. По состоянию на утро 3 апреля большая часть населенных пунктов – с электроэнергией. В Хмельницкой области работы планируют окончить в 15.00. Ситуация в энергетике сложная.

"80% генерирующих мощностей компании потеряны. 5 из 6 наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация чрезвычайно тяжелая", – заявили в ДТЭК.

Ветреная погода привела к отключениям в Хмельницкой области, заявили в облэнерго. Возобновить электроснабжение в ряде населенных пунктов планируют до 15.00 третьего апреля. " Сетевые ограничения не применяются, отключения связаны с необходимостью проведения плановых и аварийно-восстановительных работ. Энергетики делают все от них зависящее", – отметили в "Хмельницкоблэнерго".

Где действуют отключения

Донецкая область: отключения света отменены.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях. Графики отключения не действуют.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложная.

Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. На сегодняшний день удается избежать ограничений потребления света. "Работоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", – отметили в ДТЭК.

Харьков и область: действуют ограничения

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как по Харькову, так и по области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", – заявил глава Харьковской ОГА. Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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