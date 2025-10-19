С понедельника по всей Украине будут действовать жесткие графики ограничения мощности: кого заденет

Во всех регионах Украины в понедельник, 20 октября, вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Их могут вводить в период с 06:00 до 22:00.

Об этом украинцев предупредила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". Сообщение обнародовано в Telegram-канале.

Кроме этого, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) по состоянию на 19 октября применяются почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Причина – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация может измениться, и попросили жителей потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что графики ограничений мощности (ГОМ) – это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление. Информирование предприятий облэнерго может осуществлять также в индивидуальном порядке.

На Ивано-Франковщине ГОМ для промышленности будут действовать в полном объеме (пять очередей) с 06:00 до 22:00.

В Киеве, согласно прогнозу, интервалы возможных отключений на понедельник могут выглядеть так:

– группы 1.1, 1.2, 2.1, 2.2:

00:00 - 05:00;

08:30 - 15:30;

19:00 - 02:00.

– группы 3.1, 3.2, 4.1, 4.2:

01:30 - 08:30;

12:00 - 19:00;

22:30 - 05:30.

– группы 5.1, 5.2, 6.1, 6.2:

00:00 - 01:30;

05:00 - 12:00;

15:30 - 22:30.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские оккупационные войска изменили тактику обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Они направляют в одну и ту же точку большое количество "Шахедов" – около 15 – каждый из которых несет на себе по 90 кг взрывчатки.

