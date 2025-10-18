По 15 'Шахедов' в одну точку: как изменилась тактика вражеских ударов по энергетике Украины

Российские оккупационные войска изменили тактику обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Они направляют в одну и ту же точку большое количество "Шахедов" – около 15 – каждый из которых несет на себе по 90 кг взрывчатки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. 18 октября на своем Telegram-канале он предупредил, что зима не будет простой.

Как противник атакует нашу энергетику

Кулеба отметил, что враг постоянно совершенствует свои технологии и меняет тактику.

"Уже сейчас 15 "Шахедов", которые несут по 90 кг боевого запаса, бьют в одну и ту же точку. Прицельно. Так происходит каждый день", – рассказал министр.

Он заявил, что "РФ будет делать все, чтобы мы оставались без света, воды и отопления, поэтому зима точно будет сложной". "Должны понимать это и готовиться", – призвал чиновник.

Украина уже пережила немало атак по энергетическим объектам. "Ежедневно атаки на электростанции, подстанции, газовые и водные объекты. Последнее время – прицельные удары по транспортной инфраструктуре, в частности железной дороге", – отметил Кулеба.

Из-за необходимости более эффективного прикрытия инфраструктуры в стране будет работать Координационный штаб защиты энергетики.

Суть работы Координационного штаба защиты энергетики

Кулеба заявил, что эта структура станет единым центром управления, чтобы объединить работу всех, кто отвечает за энергетику, транспорт, воду, тепло и связь – от Минэнерго, Укрэнерго, Нафтогаза, МВД и ГСЧС до областных военных администраций, громад и операторов инфраструктуры.

Обеспечивать его работу будет Агентство восстановления.

"По сути этот штаб – все то, чем мы занимаемся все время и каждый день. Но сейчас есть конкретные решения, чтобы ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения. Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть – от согласования до заключения договоров – станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное", – заверил министр.

Как ранее писал OBOZ.UA, 18 октября Сумы подверглись очередной вражеской атаке ударными беспилотниками. Во время второго обстрела города за сутки "Шахеды" ударили вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание вокзала и окна в пассажирских вагонах.

