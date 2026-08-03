Рубли и горы непригодного угля: школам и больницам в Украине продали некачественное топливо на 9 млн грн в период блекаутов
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Украинские правоохранители раскрыли и пресекли схему поставок непригодного для использования угля в коммунальные учреждения во время зимних блэкаутов. Махинация могла принести мошенникам более 9,1 млн грн. В ходе обысков у дельцов , в частности, была изъята российская валюта.
Об этом сообщили в Нацполиции. Фигурантам теперь грозит до 12 лет лишения свободы.
Как действовала схема
Мошенники закупали некачественную продукцию для отопления социально важных объектов в различных регионах Украины, подделывая документы о качестве топлива. Всего ущерб понесли 9 коммунальных предприятий и учреждений, в частности:
- городская больница;
- психоневрологический интернат;
- реабилитационно-спортивный центр;
- лицеи и другие коммунальные учреждения.
Организаторы привлекли к махинации руководителей и бухгалтеров ряда коммерческих структур с четким распределением ролей:
- одна часть отвечала за участие подконтрольных фирм в государственных закупках и подготовку фальсифицированных документов;
- другая часть занималась закупкой, транспортировкой и непосредственной поставкой некачественного топлива.
Общая сумма нанесённого ущерба превысила 9,1 млн грн.
Последствия для мошенников
Правоохранители уже провели 6 обысков по местам проживания участников схемы, а среди изъятых улик оказались российские рубли.
30 июля 8 участникам сделки было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах, совершенное организованной группой):
- шестерым подозреваемым вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- еще двум фигурантам, находящимся за рубежом, сообщили о подозрении заочно – в настоящее время готовятся документы для объявления их в международный розыск.
За содеянное преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине раскрыли еще одну коррупционную схему, которая позволила растратить почти 68 млн грн бюджетных средств. Бизнесмен, находящийся под санкциями, и топ-менеджеры областной энергокомпании присваивали государственные деньги через фиктивное трудоустройство с зарплатой 1,5 млн грн в месяц.
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