Россия ударила по энергообъекту в Харькове: десятки тысяч потребителей остались без света

В Харькове в результате массированной атаки российских беспилотников на энергетический объект были обесточены потребители Холодногорского района. Около 80 тысяч точек учета остались без света, сейчас без электричества находятся около 30 тысяч абонентов.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго". Основной удар пришелся по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением.

В результате атаки без света остались десятки тысяч харьковчан. По оперативной информации, около 80 тысяч абонентов, как бытовых, так и юридических, потеряли электроснабжение. По состоянию на утро удалось запитать дома более 50 тысяч потребителей, однако около 30 тысяч человек до сих пор остаются без света.

Зона обесточивания охватила часть Холодногорского района. Территория ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сириковская, Бориса Шрамко. Специалисты "Харьковоблэнерго" сразу после получения разрешения работать в безопасных условиях начали ремонт. Бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы восстановить свет в домах горожан.

Кроме энергообъекта, в результате вражеских ударов получили разрушения жилые дома, магазины и несколько автомобилей. К счастью, пострадавших людей нет.

Несмотря на критический удар, городу удалось сохранить стабильность в подаче воды. В то же время в некоторых районах возможны локальные проблемы с поставками горячей воды из-за перебоев с электричеством, эти вопросы уже решают специалисты "Харьковских тепловых сетей".

Из-за обесточивания в части Холодногорского и Шевченковского районов возникли проблемы с движением наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы временно не курсируют, однако городские власти быстро организовали компенсационные автобусы, которые уже вышли на маршруты.

Коммунальные службы города, энергетики и спасатели работают в усиленном режиме. Ликвидация последствий атаки продолжается. Городской голова Игорь Терехов поблагодарил каждого, кто этой ночью стоял на страже – от энергетиков и коммунальщиков до медиков и спасателей.

