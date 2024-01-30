Россия ударила по энергоинфраструктуре Украины: стало известно о последствиях атаки

Страна-террористка Россия в ночь на 30 января совершила массированную атаку БПЛА по Украине – 35-ю "шахедами" из 3-х направлений. Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры. При этом атака не повлекла критических последствий для сбалансированной работы энергосистемы.

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"К сожалению, есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе. В настоящее время продолжается заживление промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного "Укрэнерго", добавили в компании.

Какие вещи нужно иметь в случае отключений света в Украине?

Энергетики предупредили, что перед отключениями желательно иметь :

повербанк (заряженный);

в квартире не помешает зарядная станция;

в частном доме – генератор + горючее;

горелку и несколько газовых баллонов (обязательно нужно проверить исправность прибора и соблюдать нормы эксплуатации);

несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;

мощный фонарик (пригоден для выхода из дома, когда не работает уличное освещение);

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки (обезопасит при переходе дороги в темное время суток при неработающих фонарях);

термобелье и теплое одеяло;

сублимированная пища и консервы;

запас технической и питьевой воды.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 2024 году планируется начать строительство еще 4-х блоков на Хмельницкой АЭС, 2 из которых – по современной американской технологии AP1000. После завершения строительства она будет самой мощной атомной электростанцией в Европе.

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