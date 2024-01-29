В Украине будет самая мощная АЭС в Европе после строительства новых блоков на Хмельницкой станции: заявление министра

В 2024 году планируется начать строительство еще 4 блоков на Хмельницкой АЭС, 2 из которых – по современной американской технологии AP1000. После завершения строительства она будет самой мощной атомной электростанцией в Европе.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. Он отметил, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно и готовность 3-го энергоблока сейчас достаточно высока.

Глава министерства добавил, что в ведомстве рассматривают проект как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС. "Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос – в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", – добавил Галущенко.

Министр рассказал, что украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам. Речь идет о строительстве 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также возведении еще 2 реакторов типа АР1000.

По словам Галущенко, АР1000 – это технология, которая ни в Украине, ни даже в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже несет повреждения, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без какого-либо риска аварий.

Галущенко подчеркнул: строительство новых реакторов потребует времени. По его прогнозу, 3-й энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно за 2,5 года.

"И с той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе, даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС", – подытожил глава министерства.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Минэнергетики заявили, что в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям не будут. По меньшей мере до окончания отопительного сезона – в т. ч. в феврале – платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления не принимается во внимание.

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