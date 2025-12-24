Россия снова ударила по инфраструктуре "Нафтогаза": есть критические разрушения

Россия продолжает целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. 24 декабря был нанесен очередной удар ударила по нефтегазовой инфраструктуре.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Он отметил, что специалисты компании уже начали ликвидацию последствий последних атак.

"Второй день подряд Россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Суммарно за последние два дня против производственных объектов Укрнафты применено почти 100 шахедов. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена. Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", – пишет Корецкий.

