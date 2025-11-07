"Газовый апокалипсис" отменен? Украинцам объяснили, к чему готовиться зимой

Благодаря поддержке партнеров и закупке газа за рубежом Украина пройдет отопительный сезон 2025-2026 годов без проблем. Но если зима будет холодной, в феврале-марте понадобится заключить дополнительные контракты на импорт.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он напомнил, что Россия продолжает наносить удары по украинской газодобыче, но это все равно не приведет к "газовому апокалипсису".

Сколько газа имеет Украина

В украинских хранилищах хранится более 13,2 млрд кубометров газа. Из них можно использовать 8,6 млрд "кубов", пояснил Харченко.

Он добавил, что "Нафтогаз" продолжает закачивать газ в хранилища темпами по 20-23 млн кубометров в сутки. Эксперт назвал "очень хорошим сигналом" и подчеркнул: Украина нуждается в этом газе.

"Мы имеем абсолютно достаточное количество газа для того, чтобы пройти этот отопительный сезон. Из-за того, что происходят постоянные удары на газодобычу украинскую, нам, скорее всего, потребуются контракты, которые позволят купить 700-800 млн кубометров газа во второй половине февраля и в начале марта, особенно, если будет прохладная зима", – пояснил директор Центра исследования энергетики

"Апокалипсиса" не будет

Харченко отметил, что дополнительные закупки нужны, чтобы поддержать соответствующее давление в системе. Поскольку Россия разрушила часть компрессорных станций в Украине, выкачать газ из месторождений невозможно технически, поэтому эти мощности придется компенсировать за счет импорта из Европы.

"Я не вижу никаких причин говорить о каком-то "апокалипсисе", о каких-то ужасных ситуациях с газом. С газом все нормально, газа достаточно, и я абсолютно уверен, что усилия "Нафтогаза" приведут к тому, что мы спокойно пройдем этот отопительный сезон", – заверил эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по оценке президента Владимира Зеленского, Украине не хватает около 750 миллионов долларов для закупки газа, необходимого в отопительный сезон. Всего на импорт нужно 2 миллиарда долларов, часть из которых уже удалось привлечь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!