Россия обстреляла высоковольтный энергообъект: более 400 тысяч потребителей остались без света

В ночь на 6 мая Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Сумщине. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго", из-за чего были обесточены более 400 тыс. потребителей в 1 325 населенных пунктах

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

к утру в области остается обесточенным 91 населенный пункт, из которых 18 частично;

продолжаются восстановительные работы;

проводится заживление потребителей.

"Ночью россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Сумщине. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Сумской ОВА, из-за атаки без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.Тем не менее, еще ночью "электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было восстановлено", а дальнейшие работы продолжаются.

В то же время, отметили в "Укрэнерго", на Харьковщине отключалось оборудование местного облэнерго – с целью защиты системы. Как рассказали энергетики:

большая часть оборудования уже возвращена в работу, "но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры";

ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации безопасности.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах прошедших суток потребители не ограничивались", – рассказали со своей стороны в Минэнерго.

Кроме того, сообщили там, в Донецкой области Россия обстреляла территорию одного из энергетических объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Введения графиков отключений избежать не удастся

В то же время грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетики призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть. Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*ч.

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