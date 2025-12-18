"Отмена графиков невозможна": какие отключения света действуют в Украине 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины вновь применяются отключения электроэнергии. Объем ограничений отличается в зависимости от региона. При этом ночью Россия нанесла новые удары по украинской энергетике – в частности, была обесточена часть г. Черкассы и населенные пункты в Николаевской области. Энергетики предупреждают, что в ближайшее время отменить графики невозможно.

Сложной остается ситуация в Одесской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Энергосистема сейчас балансируется за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам. Из-за ежедневных обстрелов и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений пока невозможна", – заявил на брифинге и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

Отключения электроэнергии в Украине 18 декабря: главное

Ночью РФ атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области, в частности ударила дронами по Черкассам , целясь по критической инфраструктуре – часть города была обесточена.

, целясь по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Также Россия попала в энергетическую инфраструктуру Николаевской области . В результате чего фиксировались обесточивания населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.

. В результате чего фиксировались обесточивания населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах. Потребление электроэнергии растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных ограничений потребления.

Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться .

. В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для высвобождения дополнительных мощностей и дальнейшего смягчения графиков в Украине работает межведомственная рабочая группа. Уже удалось высвободить около 800 МВт мощности.

в Украине работает межведомственная рабочая группа. Уже удалось высвободить около 800 МВт мощности. Однако из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей , преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.

, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах. Ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности за счет перераспределения потребителей, а до конца года – ввод еще 300 МВт мощности распределенной генерации.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений составляет 7 часов, но такие долгие периоды без света есть не у всех групп.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У пяти подгрупп из 12 свет отключают по два раза в день.

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Ситуация в регионе остается очень сложной – из-за предыдущих массированных атак обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей. Дело в том, что из-за одного из самых массовых обстрелов Россией на выходных были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Из-за того, что десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В некоторых населенных пунктах Одесской области – например, в Арцизе – ситуация критическая. В ДТЭК уже показали уничтоженную Россией арцизскую подстанцию:

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд.

Харьковская область

Действует такой график на 18 декабря:

1.1 – 02:30-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00

– 02:30-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00 1.2 – 00:00-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00

– 00:00-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 22:00-24:00

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 22:00-24:00 3.1 – 02:30-09:30, 13:00-16:30, 18:00-20:00

– 02:30-09:30, 13:00-16:30, 18:00-20:00 3.2 – 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00

– 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00 4.1 – 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00

– 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00 4.2 – 06:00-09:30, 10:00-13:00, 16:30-20:00

– 06:00-09:30, 10:00-13:00, 16:30-20:00 5.1 – 00:00-02:30, 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:30-23:30

– 00:00-02:30, 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:30-23:30 5.2 – 00:00-02:30, 10:00-13:00, 16:30-23:30

– 00:00-02:30, 10:00-13:00, 16:30-23:30 6.1 – 00:00-02:30, 07:00-13:00, 16:30-18:00, 20:00-23:30

– 00:00-02:30, 07:00-13:00, 16:30-18:00, 20:00-23:30 6.2 – 00:00-02:30, 07:00-13:00, 16:30-18:00, 20:00-23:30

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;

с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA, в Украине останется дефицит электроэнергии, даже если атаки полностью прекратятся. Нехватка тока продержится как минимум до марта. При этом худший сценарий реализуется в случае, если среднесуточная температура опустится ниже 10 градусов.

