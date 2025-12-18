"Отмена графиков невозможна": какие отключения света действуют в Украине 18 декабря
В четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины вновь применяются отключения электроэнергии. Объем ограничений отличается в зависимости от региона. При этом ночью Россия нанесла новые удары по украинской энергетике – в частности, была обесточена часть г. Черкассы и населенные пункты в Николаевской области. Энергетики предупреждают, что в ближайшее время отменить графики невозможно.
Сложной остается ситуация в Одесской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Энергосистема сейчас балансируется за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам. Из-за ежедневных обстрелов и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений пока невозможна", – заявил на брифинге и.о. министра энергетики Артем Некрасов.
Отключения электроэнергии в Украине 18 декабря: главное
- Ночью РФ атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области, в частности ударила дронами по Черкассам, целясь по критической инфраструктуре – часть города была обесточена.
- Также Россия попала в энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате чего фиксировались обесточивания населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.
- Потребление электроэнергии растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных ограничений потребления.
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для высвобождения дополнительных мощностей и дальнейшего смягчения графиков в Украине работает межведомственная рабочая группа. Уже удалось высвободить около 800 МВт мощности.
- Однако из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.
- Ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности за счет перераспределения потребителей, а до конца года – ввод еще 300 МВт мощности распределенной генерации.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня
Киев
Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений составляет 7 часов, но такие долгие периоды без света есть не у всех групп.
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У пяти подгрупп из 12 свет отключают по два раза в день.
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Ситуация в регионе остается очень сложной – из-за предыдущих массированных атак обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей. Дело в том, что из-за одного из самых массовых обстрелов Россией на выходных были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Из-за того, что десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В некоторых населенных пунктах Одесской области – например, в Арцизе – ситуация критическая. В ДТЭК уже показали уничтоженную Россией арцизскую подстанцию:
Днепропетровская область
Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд.
Харьковская область
Действует такой график на 18 декабря:
- 1.1 – 02:30-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00
- 1.2 – 00:00-06:00, 13:00-18:00, 20:00-22:00
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 22:00-24:00
- 3.1 – 02:30-09:30, 13:00-16:30, 18:00-20:00
- 3.2 – 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00
- 4.1 – 06:00-09:30, 10:00-16:30, 18:00-20:00
- 4.2 – 06:00-09:30, 10:00-13:00, 16:30-20:00
- 5.1 – 00:00-02:30, 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:30-23:30
- 5.2 – 00:00-02:30, 10:00-13:00, 16:30-23:30
- 6.1 – 00:00-02:30, 07:00-13:00, 16:30-18:00, 20:00-23:30
- 6.2 – 00:00-02:30, 07:00-13:00, 16:30-18:00, 20:00-23:30
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.
Полтавская область
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:
- с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
- с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в своей области
