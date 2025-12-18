Какими будут отключения электроэнергии в 2026-м: что нужно знать

В Украине дефицит электроэнергии даже если атаки полностью прекратятся продержится как минимум до марта. При этом худший сценарий реализуется в случае, если среднесуточная температура опустится ниже 10 градусов.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. На отопительный сезон энергетики разработали целый ряд различных сценариев развития событий. Сейчас, судя по тому, как развивается ситуация, очевидно, что обстрелы будут продолжаться в течение всего отопительного сезона (а возможно и после него).

Энергетики не успевают восстанавливать объекты в момент, когда начинается новая атака. При этом под удар попадают не только объекты энергетических компаний, также враг пытается "выбить" водоканалы, ТЭЦ. Цель – оставить украинцев без коммунальных услуг во время зимы. Такие действия РФ – военное преступление.

На фоне активных атак, которые начались еще до начала отопительного сезона, Министерство энергетики осталось без руководителя. Светлану Гринчук уволили после скандала с "пленками Миндича". Ее должность в качестве исполняющего обязанности занял заместитель министра Артем Некрасов. Некрасов ранее исполнял обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель", был советник президента "Энергоатома", работал в "Харьковоблэнерго".

Некрасова сейчас не рассматривают на должность министра. Вместо этого ищут более харизматичного руководителя, который смог бы вызвать доверие у партнеров. Минэнерго во время постоянных атак, в том числе, отвечает за привлечение помощи на восстановление энергетических объектов. И здесь многое зависит от того, кто именно просит у партнеров о помощи и вызывает ли такой человек доверие.

Если бы атаки прекратились сейчас и больше не повторялись, ремонтные кампании, замена оборудования и выход к моменту, когда генерация покрывает потребление (при условии привлечения импорта), занял бы не менее трех месяцев. Быстро отремонтировать и заменить оборудование не удастся.

Энергетики часто отмечают, что трансформатор, который надо через шесть месяцев, надо заказывать уже сейчас. Производство занимает значительный период. При том сейчас россияне ежемесячно бьют по полсотни трансформаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!