Рекордный импорт электроэнергии не помог: украинцам рассказали, где самая сложная ситуация со светом

На Троещине в Киеве самая сложная ситуация со светом из-за отсутствия централизованного отопления и массового использования электрообогревателей, что перегружает сети. Несмотря на круглосуточную работу энергетиков и рекордный импорт электроэнергии из ЕС, аварийные отключения в районе все еще возможны.

Об этом сообщают специалисты ДТЭК. Несмотря на то, что энергетики обеспечивают подачу электроэнергии в жилые дома, район страдает из-за другой критической проблемы – отсутствие централизованного отопления.

Именно она стала ключевым фактором массовых аварий и перегрузок электросетей. После массированных российских обстрелов коммунальные предприятия получили значительные повреждения. В результате в отдельных микрорайонах Троещины централизованное отопление так и не удалось восстановить. Коммунальщики признают, что масштабы разрушений таковы, что быстро обеспечить людей теплом пока технически невозможно.

Без отопления в разгар зимы жители вынуждены искать альтернативные способы обогрева – электрообогреватели, тепловентиляторы, кондиционеры в режиме "тепло", бойлеры. Именно это и создает критическую нагрузку на электрические сети.

Домовые электросети в большинстве жилых массивов Киева, в частности на Троещине, не рассчитаны на массовое зимнее использование мощных электроприборов. Когда сотни квартир одновременно включают обогреватели, система не выдерживает. В таких условиях автоматически срабатывает защита – это предотвращает масштабные аварии и пожары, но приводит к внезапным отключениям света даже в тех домах, где до этого электроснабжение было стабильным.

Процесс восстановления света состоит из нескольких этапов и не всегда зависит только от энергетиков. Прежде всего проверяются внутридомовые сети – за это отвечают ЖЭКи или ОСМД. Если проблема возникла внутри дома, именно они должны устранить неисправность.

Только после этого к работе подключаются аварийные бригады энергетиков. В морозные дни поиск и ремонт повреждений усложняется, особенно если речь идет о кабелях, проложенных под землей. Работы могут длиться дольше, но энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

На фоне российских атак и сильных морозов ключевую роль играет импорт электроэнергии из Европы. В январе Украина установила рекорд – 41 987 ГВт-ч электроэнергии было импортировано за сутки. Это позволило удержать энергосистему от критического дефицита и уменьшить объемы аварийных отключений.

Импорт из соседних стран ЕС помогает сбалансировать систему, которая подверглась серьезным разрушениям. В январе лимит мощности для импорта электроэнергии из Европы был повышен до 2450 МВт – это абсолютный рекорд с момента присоединения Украины к энергосети ENTSO-E.

Даже при рекордном импорте электроэнергии локальные проблемы, такие как отсутствие отопления на Троещине, создают дополнительные риски. Массовое использование электроэнергии для обогрева не только перегружает сети, но и усложняет работу энергетиков, которые вынуждены балансировать систему в ручном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за террористических атак РФ на объекты критической гражданской инфраструктуры практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

