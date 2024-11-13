Регионы Украины снова остались без света: министр раскрыл правду об отключениях

Даже несмотря на ограничение электроэнергии в некоторых регионах, говорить о возвращении в Украину отключений света по графику причины нет. Поэтому любые сообщения в СМИ по этой теме являются дезинформацией населения.

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Об этом в эфире украинского телеканала заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он назвал ограничения временными и призвал относиться к подобной информации с осторожностью.

Ничего драматического в системе не произошло. Весь этот хайп и крики вокруг того, что все-все вернулось - это все ложь", - заверил он.

Он утверждает, что отключения в некоторых областях являются временными и связаны с поломкой оборудования. Когда они будут устранены, ситуация нормализуется.

"Вчера я прочитал, что вернулись отключения. Это ложь, никакие отключения не вернулись", – объяснил глава Минэнерго.

Галущенко признал, что импорт электроэнергии в Украину действительно сильно упал – на 13 ноября было импортировано около 100 МВт света. Министр напомнил украинскому бизнесу о действующей государственной программе, согласно которой при импорте 80% электроэнергии государство гарантирует и обеспечит остальное на отключение.

"Бизнес, к сожалению, этими инструментами не пользуется вообще, потому что есть локальная генерация. Но заходим в зиму и для этого увеличивали КЭП. Поэтому мы призываем бизнес просто активнее использовать возможность импорта, это гарантирует вам стабильное обеспечение", – сетует министр энергетики.

13 ноября в Украине действительно вводились ограничения на потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности. В 17:50 эти ограничения были отменены. Бытовых потребителей графики отключений света пока не затронули. Причиной ограничений для бизнеса стал внеплановый вывод некоторых энергообъектов в кратковременный ремонт, в результате чего мощность маневровой генерации краткосрочно снизилась, а объемы импорта электроэнергии уменьшились существенно.

Как сообщал OBOZ.UA, жителям Львовской области 12 ноября неожиданно объявили о применении почасовых графиков отключения электроэнергии. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Львовоблэнерго". Однако практически сразу стало известно, что отключений не будет, а сообщение было опубликовано по ошибке.

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