Во Львовской области неожиданно объявили об отключениях электроэнергии: что произошло

Жителям Львовской области 12 ноября неожиданно объявили о применении почасовых графиков отключения электроэнергии. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Львовоблэнерго". Однако практически сразу же стало известно, что отключений не будет, а сообщение было опубликовано по ошибке.

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Сообщение об отключениях было опубликовано в канале "Львовоблэнерго" в 15:14. "Получено указание НЭК "Укрэнерго" об изменении применения ГПО (графиков почасовых отключений. – Ред.) 12.11.2024 до получения отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", – говорилось в сообщении.

Уже в 15:24 в том же канале появился новый пост. "Сообщение о графиках почасовых отключений ошибочно было опубликовано в канале "Львовоблэнерго Новости" в связи с тестированием программного обеспечения", – заявили в облэнерго.

В то же время, старое сообщение с графиком удалено не было. Следует учитывать, что информации об отключениях электроэнергии нет и не было ни на официальном сайте облэнерго, ни на его страницах в других социальных сетях.

О введении графиков не сообщало и "Укрэнерго". Более того, ни одно другое облэнерго не публиковало сообщении о введении ГПО.

Графики отключений электроэнергии: какие бывают и как их различать

В Украине, по сути, существует только два режима отключения света – аварийный и почасовой графики. Однако из-за того, что разные структуры используют для их названий разную терминологию, возникает путаница. Итак, графики бывают такими:

графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ") – они же экстренные отключения света;

графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ") – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Графики аварийных отключения – внеплановые, вводятся экстренно без предупреждений. Точно предусмотреть их длительность невозможно, но предполагается, что они кратковременные. Потребителей отключают согласно их номерам очередей (групп), но заранее не известно, какую именно группу в какое время отключат.

Графики почасовых отключений вводятся заранее и только с предупреждением. При этом они могут быть длительными, а также имеют четко определенный промежуток действия – заранее известное количество часов в четко определенное время.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, во многих регионах Украины вводились графики аварийных отключений света. Энергетики предупредили, что это может повториться: во время российских обстрелов т.н. превентивные отключения будут применять "столько, сколько нужно".

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