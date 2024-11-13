В Украине официально ввели графики отключений света, но они затронут не всех: что известно

В Украине 13 ноября ввели ограничения на потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности. Бытовых потребителей графики отключений света пока не затронут.

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В "Укрэнерго" уверяют, что отключения для бизнеса тоже временные. "Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии", – говорится в объявлении.

Впрочем, ограничения для бизнеса будут действовать как минимум целый день. "Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены", – рассказали энергетики.

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