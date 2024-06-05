Повлиял ряд факторов: в "Укрэнерго" объяснили ухудшение ситуации в украинской энергосистеме

Ситуация с электроэнергией в Украине ухудшилась из-за ряда факторов: снижения производительности солнечных электростанций из-за облачности, вывода в плановый ремонт оборудования АЭС, увеличения потребления электричества из-за достаточно высокой температуры, последствий последних российских обстрелов. В ближайшее время существенного увеличения лимитов для областей ожидать не стоит.

Подробностями поделился председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, выступая 4 июня в эфире телеканала "Перший". "Последняя атака врага на тепловые гидроэлектростанции уменьшила и без того небольшие объемы генерации, которые сейчас у нас работают и которых и до этого было недостаточно", – подчеркнул он.

Представитель "Укрэнерго" объяснил, что лимиты для областей исходят из того, сколько у Украины генерирующей мощности.

"То есть сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться – столько мы и распределяем между областями. И изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или существенно снизится потребление. Пока ни того, ни того не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной.

Единственное – на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому в выходные будет немного легче", – сказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине 5 июня графики отключений света снова будут действовать круглосуточно. Лимиты на потребление вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00 – и для промышленности, и для бытовых потребителей. Кроме того, возможны аварийные отключения – не по графику и без предупреждения.

– Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") заявил, что сейчас ситуация со светом в стране "сверхсложная, а будет зимой еще сложнее".

– Спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян ранее отметила: в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех".

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