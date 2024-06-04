Свет могут отключать без предупреждения: энергетики объявили графики на 5 июня для всей Украины
В Украине 5 июня графики отключений электроэнергии снова будут действовать круглосуточно. Лимиты на потребление вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00 – и для промышленности, и для бытовых потребителей. Кроме того, возможны аварийные отключения – не по графику и без предупреждения.
Как заявили в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме сложная. "Дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.
Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Если лимит не превышается, отключения может и не быть.
К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.
К примеру, как уже объявили в ДТЭК, 5 июня в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Донетчине на протяжении всех суток будут действовать почасовые графики. У Днепропетровщины снова есть шанс избежать плановых отключений.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения повышены на 60%, и автоматический перерасчет субсидий состоится без необходимости обращения граждан. Получатели субсидий увидят новые суммы выплат в июльских платежках.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!