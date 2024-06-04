Свет могут отключать без предупреждения: энергетики объявили графики на 5 июня для всей Украины

В Украине 5 июня графики отключений электроэнергии снова будут действовать круглосуточно. Лимиты на потребление вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00 – и для промышленности, и для бытовых потребителей. Кроме того, возможны аварийные отключения – не по графику и без предупреждения.

Как заявили в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме сложная. "Дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Если лимит не превышается, отключения может и не быть.

К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

К примеру, как уже объявили в ДТЭК, 5 июня в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Донетчине на протяжении всех суток будут действовать почасовые графики. У Днепропетровщины снова есть шанс избежать плановых отключений.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения повышены на 60%, и автоматический перерасчет субсидий состоится без необходимости обращения граждан. Получатели субсидий увидят новые суммы выплат в июльских платежках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!