Под прицелом энергетика ситуация сложная: Галущенко о российском обстреле 26 августа

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, причинив масштабные повреждения и вынужденные экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атак, чтобы возобновить электроснабжение.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В этот раз враг нацелился на энергетическую инфраструктуру страны, пытаясь сломать волю украинского народа и лишить граждан жизненно важных ресурсов, таких как электроэнергия.

Министр энергетики заявил, что ситуация на энергетическом фронте крайне сложна. Ракетные удары нанесены по ряду энергетических объектов, что повлекло за собой значительные повреждения инфраструктуры. По словам Галущенко, российская сторона не прекращает попыток оставить украинцев без света и тепла, пытаясь парализовать энергосистему страны.

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – подчеркнул министр.

Ввод экстренных отключений электроэнергии

Из-за масштабных обстрелов "Укрэнерго", оператор системы передачи электроэнергии, вынужден был ввести режим экстренных отключений электроэнергии по всей стране. Такие меры приняты в целях сохранения целостности энергосистемы Украины и минимизации последствий разрушений.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее – не действуют", – говорится в сообщении ДТЭК. Это означает, что население должно быть готово к непредсказуемым отключениям света, которые могут занять неопределенное время.

Масштабные отключения по всей стране

С утра из разных регионов Украины поступают сообщения о массовых отключениях электроэнергии. В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, перебои с электроснабжением наблюдаются в нескольких районах города. На правом берегу столицы из-за отключения света начались перебои с водоснабжением.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) было принято решение о развертывании "Пунктов Несокрушимости" по всему городу. Это места, где люди смогут получить тепло, свет и доступ к базовым коммунальным услугам.

В Черкасской области аварийные отключения электроэнергии были введены с 8:45 утра. По словам начальника областной военной администрации Игоря Табурца, такие меры направлены на сохранение энергосистемы страны.

Воздействие на транспорт и жилищно-коммунальные услуги

В ряде городов, таких как Одесса, была остановлена работа электротранспорта, что еще больше усложнило жизнь жителей. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что эта мера временная, но она может продолжаться до стабилизации энергетической ситуации в городе.

Во Львове и области зафиксированы перебои с электроэнергией. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что в результате атак на энергетические объекты в регионе могут возникнуть проблемы с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за масштабной атаки врага в разных регионах произошли обесточивание, что привело к задержкам в движении поездов. Для обеспечения движения поездов дальнего сообщения были выведены резервные тепловозы и все поезда продолжают движение.

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