В Украине массово опаздывают поезда: задержки большие

Из-за масштабной атаки врага в разных регионах произошли обесточение, что привело к задержкам в движении ряда поездов – некоторые их них опоздают более чем на 2 часа. Для обеспечения движения поездов дальнего сообщения были выведены резервные тепловозы и все поезда продолжают движение.

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Об этом сообщила Укрзалізниця. "Пригородное движение электропоездами сейчас тоже задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре - по графику", - говорится в сообщении.

Сегодня утром из-за масштабной атаки врага на территорию Украины возникли значительные проблемы с энергоснабжением, что повлекло задержки в движении поездов. В результате обстрелов в нескольких регионах страны произошло обесточение, из-за чего на маршрутах возникли задержки.

В целях минимизации последствий были оперативно выведены резервные тепловозы, что позволило обеспечить дальнейшее движение поездов дальнего сообщения. В настоящее время некоторые поезда дальнего сообщения задерживаются на следующие промежутки времени:

поезд №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный задерживается на 2 часа 22 минуты;

поезд №51/52 Киев-Пасс. – Пшемысль Главный также задерживается на 2 часа 22 минуты;

поезд №37/38 Одесса-Главная – Ужгород отстает от графика на 1 час 58 минут;

поезд №351/352 Киев-Пасс. – Кишинеу имеет задержку на 1 час 43 минуты;

поезд №749/750 Ужгород – Киев-Пас. отстает от графика на 32 минуты;

поезд №19/20 Киев-Пасс. – Хелм задерживается на 22 минуты;

поезд №5/6 Ясиня – Запорожье-1 имеет задержку на 19 минут;

поезд №215/216 Черновцы – Запорожье-1 также задерживается на 19 минут;

поезд №749/750 Вена Главный – Киев-Пасс. отстает на 19 минут.

Из-за обесточения, вызванных обстрелами, пригородное движение электропоездов также подвергается задержкам. На местах работают энергетики, чтобы восстановить стабильное электроснабжение и обеспечить движение поездов в соответствии с графиком. Следует отметить, что движение поездов City Express в Киеве и Днепре осуществляется согласно графику, несмотря на трудности, вызванные атакой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" значительно сократила количество плацкартных вагонов, которые используют для пассажирских перевозок. В некоторых направлениях их почти нет.

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