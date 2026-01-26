Почему в Буковеле постоянно есть свет: украинцам рассказали, как курорт "обходит" отключения

Пока большинство регионов Украины живут в условиях аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии, в Буковеле свет есть почти бесперебойно. Однако, это стало возможным только благодаря тому, что местный бизнес заранее инвестировал в собственные генераторы и автономные энергетические установки, которые работают независимо от общей энергосистемы.

Об этом рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии СМИ. По его словам, предприятия, которые работают в Буковеле, заранее инвестировали в автономные источники электроэнергии – генераторы и другие энергетические установки, предназначенные исключительно для собственных нужд.

"Субъекты хозяйствования закупили это оборудование и установили его для собственного пользования. У них не было никакой заинтересованности присоединять его к Объединенной энергетической системе Украины", – отметил эксперт. Таким образом курорт стал энергетически автономным – отели, подъемники, рестораны и инфраструктура работают независимо от общего состояния энергосистемы страны.

Несмотря на большое количество генераторов и локальных энергоустановок, которые сейчас используют бизнесы по всей Украине, они никоим образом не повышают устойчивость национальной энергосистемы. Причина – отсутствие интеграции с Объединенной энергосистемой.

Эксперт отмечает, что бизнес не имел стимулов подключать собственные мощности к общей сети. "Они бизнесмены, они зарабатывают деньги. А правительство никоим образом не простимулировало это присоединение", – пояснил Рябцев.

Сегодня в Украине работают тысячи генераторов и автономных энергетических установок, которые обеспечивают заводы, торговые центры, гостиницы и курорты. Они позволяют бизнесу выживать и получать прибыль даже во время блэкаутов, но не влияют на общий баланс электроэнергии. Эксперт подчеркивает, что без государственной политики интеграции резервных мощностей Украина теряет значительный ресурс, который мог бы частично компенсировать дефицит электроэнергии в пиковые часы.

