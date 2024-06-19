Почему ремонты блоков АЭС проводят в летний период: комментарий Минэнерго

Ремонты блоков атомных электростанций в Украине проводятся в летний период, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы зимой и минимизации отключений электроэнергии.

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Об этом рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона. Ремонты блоков АЭС в Украине традиционно производятся в весенне-летний период.

Это обусловлено тем, что в теплое время года отсутствие электроэнергии менее критично для потребителей по сравнению с зимним периодом. "Сейчас весенне-летний период это традиционный период для того, чтобы проводить ремонтную кампанию на тех объектах, которые подлежат плановому ремонту, на которых необходимо подготовиться к осенне-зимнему периоду, к отопительному сезону ", – пояснила замминистра энергетики.

Из-за проведения ремонтных работ на АЭС в Украине снижается мощность производства электроэнергии. Это приводит к увеличению ограничений использования электроэнергии для потребителей.

Ремонтные работы и перезагрузка энергоблоков являются ежегодной необходимостью, позволяющей обеспечить стабильную работу АЭС в течение года. Леонид Олейник, спикер "Энергоатома" в комментарии СМИ подчеркнул, что количество, сроки и другая информация об этих работах засекречены из-за угрозы ракетных ударов. "У нас сейчас засекречена даже мощность, которую мы выдаем, потому что очень просто рассчитать количество блоков в работе и количество блоков в ремонте. Все мы находимся под угрозой ракетных ударов ", – сказал Олейник.

Ремонтные работы АЭС направлены на обеспечение стабильной работы энергоблоков во время отопительного сезона. По словам Светланы Гринчук, важно обеспечить работу всех атомных энергоблоков для поддержания базового объема поколения в зимний период. В этом году ремонт проводится на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС плановые ремонты не производятся из-за ее оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наступили жаркие дни, что привело к росту дефицита в энергосистеме. В такую ситуацию привели массированные российские атаки на украинскую энергетику. В результате электроэнергии просто не хватает всем потребителям, поэтому приходится применять отключения.

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