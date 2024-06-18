Украина не сможет обойтись без отключений света: ремонты займут месяцы, часть электростанций восстановить невозможно

В Украине наступили жаркие дни, что привело к росту дефицита в энергосистеме. К такой ситуации привели массированные российские атаки на украинскую энергетику. В результате электроэнергии просто не хватает на всех потребителей, поэтому приходится применять отключения. А ремонты поврежденных объектов инфраструктуры требуют времени. На это нужны месяцы, а некоторые объекты не будут восстановлены никогда.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. "В энергосистеме – дефицит мощности. Это означает, что наша транспортная сеть, сеть "Укрэнерго", способна доставлять электроэнергию в любой регион страны, но нет возможности произвести достаточное количество электричества, чтобы покрыть потребности всех потребителей. Понятно, что мы с вами входим в период повышенных температур воздуха. Во время жары потребление может расти, поэтому графики почасовых отключений, применяемых для того, чтобы компенсировать дефицит, могут быть", – объяснила Цатурян.

Она добавила, что в жаркие дни используются кондиционеры, другие охлаждающие устройства, вентиляторы, которые вдобавок ко всем остальным приборами, которыми пользуются украинцы, будут "забирать" еще больше электричества. "Офисных помещений это также касается – бизнесов, которые используют кондиционеры или какие-то охлаждающие устройства", – рассказала представительница "Укрэнерго".

Цатурян напомнила, что энергосистема Украины потеряла 9 гигаватт мощности из-за обстрелов. Однако в этой цифре отражена ситуация на объектах генерации с разной степенью повреждения.

"Некоторые в процессе восстановления, некоторые, наверное, нельзя будет восстановить никогда, для некоторых восстановление займет месяцы. 9 гигаватт – это очень значительная мощность, считайте, что это потребление маленькой страны, например. То есть это, в принципе, мощность, равная работе полутора Запорожских атомных станций, которая у нас потеряна в результате российских террористических нападений, что, безусловно, сказывается на балансе в энергосистеме", – констатировала Цатурян.

Она заверила, что энергетики продолжают круглосуточно работать, чтобы восстановить к зиме как можно больше генерирующих мощностей. Однако такие работы занимают много времени, ведь большинство пострадавших энергообъектов – огромные тепловые и гидроэлектростанции.

"Это масштабные работы. Наиболее пострадавшие электростанции – это тепловые и гидроэлектростанции. Это большие объекты, с габаритным оборудованием. Энергоблок с машинным залом, например, тепловой электростанции – это 5-7 этажный дом, фактически, по размеру", – объяснила специалистка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже пришлось ужесточить графики отключений электроэнергии – 19 июня они будут применятьсяс 00:00 до 24:00. Как объяснили энергетики, причина ужесточения графиков по всей стране – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

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