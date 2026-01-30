По всей Украине суровые графики отключений света: какие режимы дествуют
В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом Киев живет в режиме временного расписания, а в Одессе части Одесской области невозможно спрогнозировать отключения. Планово же суммарное же количество часов без света в большинстве регионов составляет до 18 часов в сутки.
О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и ряд облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 30 января: главное
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.
- Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.
- В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, в столице действуют индивидуальные почасовые графики, без старого расписания и групп.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Уже вторые сутки столица живет с временными графиками отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители ранее.
По сути, почти для каждого дома действует свой график. Читайте, как теперь в Киеве узнать свое расписание отключений.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, без тепла по состоянию на утро 30 января оставались еще 378 многоэтажек. Большинство из них– на Троещине.
Киевская область
Применяются стабилизационные отключения. Общий график не публикуется, жителям региона нужно смотреть расписание по своему адресу на ресурсах облэнерго.
Кроме того, энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд "Укрэнерго". Поэтому потребителям советуют время от времени проверять свое расписание.
Сумская область
Действует график. Суммарные отключения достигают 16 часов за сутки.
Полтавская область
Почасовой график применяется для 4-4,5 очередей одновременно. Самый жесткий режим – с 06:00 до 22:00. Суммарно света может не быть по 18 часов в сутки:
Хмельницкая область
По графику максимальная прогнозируемая продолжительность отключений за сутки составляет 18 часов.
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения. Света по графику может не быть до 19 часов в сутки.
Черкасская область
Самая длинная суммарная продолжительность отключений – 8 часов в сутки.
- 1.1– 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 22:00 – 24:00
- 1.2– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
- 2.1– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
- 2.2– 06:00 – 08:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 23:00
- 3.1– 08:00 – 11:00, 17:00 – 20:00
- 3.2– 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00
- 4.1– 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
- 4.2– 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
- 5.1– 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00
- 5.2– 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00
- 6.1– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
- 6.2– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
Черниговская область
Самое длительное суммарное отключение составляет 18 часов за сутки. Расписание такое:
- 1.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:30 (4,5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч);
- 1.2 – 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч);
- 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-08:00 (4,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-09:00 (4,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-21:00 (4,5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:30 (4,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч)4
- 4.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 4.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:30 (4,5 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:30 (4,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 5.2 – 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);
- 6.1 – 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч);
- 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 05:30-10:00 (4,5 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-22:00 (4,5 ч), 23:30-24:00 (0,5 ч).
Запорожская область
Действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 15 часов в сутки):
- 1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)4
- 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 3.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 5.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч).
Днепропетровская область
Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 19 часов в сутки.
Харьковская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение (максимум без света – 17 часов в сутки):
- 1.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);
- 1.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);
- 2.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);
- 2.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);
- 3.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 3.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 4.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 4.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 5.1 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);
- 5.2 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);
- 6.1 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);
- 6.2 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч).
Львовская область
Николаевская область
Максимум без света – 18 часов в сутки. В общем расписание такое:
- 1.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч);
- 1.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);
- 2.1 – 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч);
- 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);
- 3.1 – 03:00-08:00 (5 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч);
- 3.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч);
- 4.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 23:00-00:00 (1 ч);
- 4.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-12:00 (5 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч);
- 5.1 – 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч);
- 6.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-10:00 (5 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);
- 6.2 – 01:00-06:00 (5 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч).
Ивано-Франковская область
Где смотреть график отключений в других регионах
