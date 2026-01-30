По всей Украине суровые графики отключений света: какие режимы дествуют

В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом Киев живет в режиме временного расписания, а в Одессе части Одесской области невозможно спрогнозировать отключения. Планово же суммарное же количество часов без света в большинстве регионов составляет до 18 часов в сутки.

Видео дня

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и ряд облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 30 января: главное

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.

света различаются по областям. Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, в столице действуют индивидуальные почасовые графики, без старого расписания и групп.

сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, в столице действуют индивидуальные почасовые графики, без старого расписания и групп. Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Киевская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Николаевская область

Другие регионы

Киев

Уже вторые сутки столица живет с временными графиками отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители ранее.

По сути, почти для каждого дома действует свой график. Читайте, как теперь в Киеве узнать свое расписание отключений.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, без тепла по состоянию на утро 30 января оставались еще 378 многоэтажек. Большинство из них– на Троещине.

Киевская область

Применяются стабилизационные отключения. Общий график не публикуется, жителям региона нужно смотреть расписание по своему адресу на ресурсах облэнерго.

Кроме того, энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд "Укрэнерго". Поэтому потребителям советуют время от времени проверять свое расписание.

Сумская область

Действует график. Суммарные отключения достигают 16 часов за сутки.

Полтавская область

Почасовой график применяется для 4-4,5 очередей одновременно. Самый жесткий режим – с 06:00 до 22:00. Суммарно света может не быть по 18 часов в сутки:

Хмельницкая область

По графику максимальная прогнозируемая продолжительность отключений за сутки составляет 18 часов.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения. Света по графику может не быть до 19 часов в сутки.

Черкасская область

Самая длинная суммарная продолжительность отключений – 8 часов в сутки.

1.1 – 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 22:00 – 24:00

– 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 22:00 – 24:00 1.2 – 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00 2.1 – 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00 2.2 – 06:00 – 08:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 23:00

– 06:00 – 08:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 23:00 3.1 – 08:00 – 11:00, 17:00 – 20:00

– 08:00 – 11:00, 17:00 – 20:00 3.2 – 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

– 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00 4.1 – 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00

– 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00 4.2 – 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00

– 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00 5.1 – 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

– 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00 5.2 – 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00

– 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00 6.1 – 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00

– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00 6.2– 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00

Черниговская область

Самое длительное суммарное отключение составляет 18 часов за сутки. Расписание такое:

1.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:30 (4,5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч);

– 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:30 (4,5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч); 1.2 – 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч);

– 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч); 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-08:00 (4,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-08:00 (4,5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч); 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-09:00 (4,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-21:00 (4,5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-09:00 (4,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-21:00 (4,5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:30 (4,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч)4

– 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:30 (4,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч)4 4.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 4.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:30 (4,5 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:30 (4,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:30 (4,5 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:30 (4,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 5.2 – 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);

– 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч); 6.1 – 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч);

– 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч); 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 05:30-10:00 (4,5 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-22:00 (4,5 ч), 23:30-24:00 (0,5 ч).

Запорожская область

Действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 15 часов в сутки):

1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)4

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)4 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 3.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 5.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч).

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 19 часов в сутки.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение (максимум без света – 17 часов в сутки):

1.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч); 1.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч); 2.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч); 2.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:30-13:30 (7 ч), 17:00-24:00 (7 ч); 3.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 3.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 4.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 4.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 5.1 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);

– 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч); 5.2 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);

– 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч); 6.1 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч);

– 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч); 6.2 – 03:30-10:00 (6,5 ч), 13:30-20:30 (7 ч).

Львовская область

Николаевская область

Максимум без света – 18 часов в сутки. В общем расписание такое:

1.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч); 1.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч); 2.1 – 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч);

– 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч); 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-10:00 (6 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч); 3.1 – 03:00-08:00 (5 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-00:00 (6 ч); 3.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч); 4.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 23:00-00:00 (1 ч);

– 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-12:00 (6 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 23:00-00:00 (1 ч); 4.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-12:00 (5 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч);

– 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-12:00 (5 ч), 14:00-20:00 (6 ч), 22:00-00:00 (2 ч); 5.1 – 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 02:00-08:00 (6 ч), 10:00-16:00 (6 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч); 6.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-10:00 (5 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-10:00 (5 ч), 12:00-18:00 (6 ч), 20:00-00:00 (4 ч); 6.2 – 01:00-06:00 (5 ч), 08:00-14:00 (6 ч), 16:00-22:00 (6 ч).

Ивано-Франковская область

Где смотреть график отключений в других регионах

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым украинцам не будут отключать электроэнергию. Это решение – временное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!