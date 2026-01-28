Киев с четверга переходит на временные графики подачи света: что нужно знать жителям столицы

В Киеве все еще сохраняется "бешеный дефицит электричества". Тем не менее, энергетики заявляют, что с полуночи 29 января украинская столица переходит на временные графики электроснабжения потребителей.

Об этом вечером 28 января сообщили в ДТЭК. Как отметили энергетики, графики вводятся "с тем объемом света, который имеем". То есть, графики будут неравномерными.

Восстановление электроснабжения

"Графики будут неравномерные в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы. Они пока никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли. Для каждого дома в столице будет свой график", – подчеркнули в ДТЭК.

Составленные графики для каждого дома отдельно можно будет посмотреть в чат-боте предприятия и на его сайте. Причем из-за перегрузки на последнем "возможны задержки до пяти минут", сразу предупредили энергетики.

Ситуация в энергосистеме

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям", – сразу предупредили в ДТЭК.

И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, энергетики обещают "сразу вернуться к привычным графикам с очередями".

"В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе. Поэтому заранее извиняемся за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня", – добавили в ДТЭК.

Что предшествовало

28 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу ситуации с энергетикой, заслушал доклады по восстановительным работам и последствиям обстрелов. Глава государства отдельно призвал власти столицы к более быстрому реагированию.

"На помощь столице привлечены бригады почти со всего нашего государства. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский считает, что в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся вражеские обстрелы украинской энергетики.

