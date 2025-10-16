По всей Украине будут действовать жесткие графики ограничения мощности электроэнергии: кого затронет

По всей Украине 17 октября будут применяться графики ограничения мощности электроэнергии для промышленности. Ожидается, что их введут в 7:00, а отменят в 22:00.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причиной этого является сложная ситуация в энергосистеме.

При этом подчеркивается: такие графики действуют и 16 октября. По плану, они продлятся до конца суток.

Что такое график ограничения мощности

В целом же, график ограничения мощности применяется в случае возникновения угрозы нарушения баланса между производством и потреблением электрической мощности и ее дефицита в Объединенной энергетической системе (ОЭС) или в ее отдельных частях. Они касаются исключительно промышленных потребителей и бизнеса.

Это документ, в котором указан перечень предприятий области и уровень мощности, до которого они должны уменьшить потребление электроэнергии в определенный период. Такие меры являются временными и не означают полного прекращения электроснабжения для бизнеса. Речь идет лишь о сокращении объемов потребления, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Как готовиться к возможным блэкаутам

В то же время, бытовым потребителям – т.е., обычным украинцам – на официальном уровне уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!