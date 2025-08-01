Озвучены тарифы на газ с 1 августа: сколько будет стоить каждый кубометр

В Украине годовые цены на газ с 1 августа прогнозируемо не изменились. А вот месячная рыночная цена снизилась на 3,5 грн. Абсолютное большинство украинцев в августе будет платить за газ столько же, как и в предыдущем месяце – 7,96 грн за кубометр.

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Как сообщает издание ГазПравда, месячные ценники в августе колеблются от 8,46 до 27 грн за кубометр. На рынке поставки природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и месячные (рыночные), и годовые тарифы.

Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Напомним, именно они являются базовыми. Поэтому самовольно переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

А более 98% бытовых потребителей газа (а это более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубометр. Годовая цена от Нафтогаза действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Хватит ли газа?

В Украине запасы газа в июле достигли отметки в 9 млрд кубометров. Хранилища заполнены на 29,2%, и это рекордно низкий показатель. Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Например, в конце лета 2021-го газовые хранилища были заполнены на 60%. Темпы импорта необходимо увеличить для того, чтобы потом не покупать голубое топливо зимой, когда цены значительно вырастут.

Прошлый отопительный сезон прошел в условиях исторически низких запасов. Бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева и сейчас упрекают, что он не покупал газ летом прошлого года, и поэтому отопительный сезон был под угрозой срыва. Кроме того, пришлось потратить значительные средства на покупку энергоресурсов.

В этом году процесс закачки газа в хранилища заметно ускорился. Только в этом месяце "Нафтогаз" взял два кредита в государственных банках и все еще продолжает искать ресурс, чтобы купить больше газа летом. Отставание от графика, по оценкам Харченко, продолжается.

Dixi Group разработал несколько сценариев по ситуации с газом. Оптимистичный предусматривал увеличение темпов закачки до 32 млн куб. м/сутки с июня, восстановление суточной добычи государственными и частными компаниями до уровня 2024 года. При этом в июне, согласно данным Ехрго, среднесуточный объем закачки газа составил 44,7 млн куб. м. Процесс накопления газа в хранилищах действительно значительно ускорился, и это хорошая новость.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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