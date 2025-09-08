В Украине зимой могут быть проблемы с отоплением: эксперт рассказал, какие города под угрозой

В Украине зимой ожидаются проблемы с отоплением, из-за постоянных обстрелов РФ по энергосистеме. Самое критическое прогнозируют в Киеве и Одессе, однако это лишь предположение. Системы теплообеспечения и водоснабжения имеют резервы, поэтому катастрофы не предвидится.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии СМИ. С наступлением отопительного сезона в Украине традиционно возникают опасения относительно стабильности теплоснабжения в крупных городах.

Харченко предупреждает, что зимой могут возникнуть определенные проблемы с отоплением, а самая сложная ситуация ожидается именно в столице и прибрежном городе. По словам эксперта, основная угроза связана с возможными действиями РФ, которые могут привести к временному отключению тепла в городах. "Варвары реально могут лишить города тепла – это самая большая опасность", – отмечает Харченко.

Такие действия могут повлиять не только на комфорт, но и на безопасность жителей, особенно в случае сильных морозов. Впрочем, стоит успокоиться, ведь даже в случае отключений электроэнергии ключевые элементы теплообеспечения и водоснабжения имеют резервное питание, что позволяет сохранять работу систем в критических ситуациях.

Системы жизнеобеспечения в городах уже оснащены таким образом, чтобы обеспечить теплом и водой население даже в сложных условиях. Пока это лишь предположение, и в прошлые годы подобные прогнозы звучали неоднократно, особенно в отношении Киева и Одессы, однако катастрофических последствий не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, населению и бизнесу следует готовиться к тому, что осенью Россия вновь вернется к тактике разрушения критических объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому каждому стоит разработать сценарии на случай, если света не будет в течение длительного времени.

