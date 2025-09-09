"Необходимое для восстановления оборудование часто недоступно": сколько газа потеряла Украина за 2025 год

Украина потеряла не менее 500 миллионов кубометров газа в 2025 году из-за российских обстрелов. Однако, основную часть добычи удалось восстановить, а подготовка к зиме происходит в плановом режиме.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга. В 2025 году украинская газовая отрасль снова оказалась под давлением российских обстрелов, которые серьезно ударили по энергетической инфраструктуре.

"Мы потеряли не менее 500 миллионов кубометров газа собственной добычи из-за этих атак. Нужно было восстанавливать оборудование, а необходимое для этого оборудование часто сразу недоступно – его приходится ждать", – объяснил Харченко.

Несмотря на серьезные повреждения, эксперт подчеркнул, что эти объемы не являются критическими. Украина продолжает накапливать газ к отопительному сезону в плановом режиме, а основную часть добычи уже удалось восстановить.

По словам Харченко, сегодня ключевой задачей является не только восстановление поврежденного оборудования, но и защита газовой инфраструктуры от новых атак. "Нафтогаз Украины" уже работает над созданием системы обороны от дроновых ударов.

"Однако построить защиту второго уровня – это проект, который занимает более года в любом случае", – отметил эксперт, подчеркнув сложность и длительность процесса. Харченко также обратил внимание на еще одну проблему – ограниченные запасы оборудования для восстановления инфраструктуры.

По его словам, резервных мощностей хватит на 3-4 месяца при условии сохранения нынешней интенсивности российских атак. "Сейчас есть резерв оборудования, но он будет исчерпан в течение 3-4 месяцев. Это означает, что уже нужно думать, где взять другое оборудование", – подчеркнул эксперт.

Харченко отметил, что в сфере международной помощи пока наблюдается пауза. Ранее значительная часть средств партнеров шла на закупку газа, но сегодня существует провал в накоплении оборудования. При этом цикл его поставки очень длительный: заказанное сегодня может прибыть только через год.

Несмотря на вызовы, Харченко подчеркнул, что ситуация в 2025 году в целом выглядит лучше, чем в прошлом году. Украина уже имеет больше опыта в восстановлении инфраструктуры, лучше организованные ремонтные бригады и более системный подход к защите объектов энергетики.

