Отопительный сезон на старте: когда украинцам начнут массово включать батареи

В Украине с 14-16 октября 2024 года формально стартовал отопительный сезон. Однако конкретные решения о том, когда дадут отопление в квартиры украинцев, принимают местные власти, основываясь на погодных условиях. Так, батареи в многоквартирных дома включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже.

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Из-за постепенного изменения климата в последние годы срок подачи тепла в дома сдвигается ближе к концу октября – началу ноября, говорится в материале OBOZ.UA. Кроме того, есть и региональные особенности – в южных областях страны обычно холодает позже, чем на севере.

Отопление в Киеве, к примеру, пообещали включать еще с 15 октября. Однако это, в первую очередь, касается детских садов, школ и медицинских учреждений. О подаче тепла в жилые дома пока что отдельно не сообщали. "Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", – заявлял мэр города Виталий Кличко.

Во Львове тепло не планируют подавать раньше 20 октября, а далее все тоже будет зависеть от погоды. "Главным критерием остается среднесуточная температура воздуха. Если на улице не очень холодно, зачем начинать отопительный сезон? Дома будут перегреваться, потребители будут открывать окна, выпускать тепло и в результате мы получим немало жалоб", – рассказал директор "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец.

В Днепре власти отчитались о готовности включать батареи, как только это станет необходимым. Первыми отоплением традиционно будут обеспечены объекты социальной сферы – школы, больницы, детские сады.

Когда в Харькове включат отопление, Харьковская обладминистрация тоже точно не говорит. Но там прогнозируют, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября. "На первой очереди у нас учреждения соцнаправления и медицинская отрасль. Здесь мы начинаем отопительный сезон в зависимости от погодных условий. Для населения будет принято отдельное решение о начале отопительного сезона", – также заявил глава ОВА Олег Синегубов.

В Одессе также прогнозируют, что раньше 1 ноября отопление в жилые дома подавать не придется. В городе все еще готовят котельные, кроме того коммунальщики проводят техосмотр генераторов, которые будут поддерживать работу небольших котельных при необходимости.

Как заявляли в Кабинете министров, по состоянию на 15 октября к отопительному сезону в Украине были готовы более 99% жилых домов. "В газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", – отмечал глава правительства Денис Шмыгаль.

Предстоящую зиму Украина планирует пройти без импорта газа, исключительно на собственном ресурсе, заверили в "Нафтогазе". Аналогичная ситуация была и прошлой зимой.

Тарифы на газ и электроэнергию: что будет зимой

Окончательные тарифы на отопление в Украине формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. Предполагается, что этой зимой расценки останутся на прежнем уровне, т.к. на повышение цен наложен мораторий.

Действующий тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года (это прописано в постановлении правительства), а повышать цену на газ для населения на законодательном уровне тоже запрещает мораторий. Таким образом, тарифы в отопительный сезон останутся на таком уровне:

газ – 7,96 грн/куб. м (для клиентов "Нафтогаза", коими являются 98% бытовых потребителей);

(для клиентов "Нафтогаза", коими являются 98% бытовых потребителей); свет – 4,32 грн/КВт*ч.

В то же время, любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трех-) счетчик и платить за электроэнергию в некоторые часы по специальному тарифу. Следовательно, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Для этого необходимо обратиться к поставщику тока и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля украинцы, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель) могут пользоваться сниженным тарифом2,64 грн/КВт*ч. Льготный тариф распространяется только на первые 2 тыс. кВт*ч в месяц.

Также с 1 октября началось начисление субсидий на отопительный сезон. Это связано с тем, что с началом подачи отопления обновится размер госпомощи на оплату коммуналки. Перерасчет уже назначенных субсидий осуществляется автоматически, но если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или серьезные имущественные изменения, нужно повторно обращаться в соответствующие органы по начислению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине растет потребление электроэнергии. Энергетики связывают динамику с похолоданием. Из-за снижения температур украинцы начали массово использовать обогреватели, причем и в вечерние часы, когда в стране фиксируется дефицит тока.

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