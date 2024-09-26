Тариф на электроэнергию в Украине с 1 октября изменится: для кого и как

В Украине тариф на электроэнергию с 1 октября снизится с 4,32 до 2,64 грн за кВт*ч, но только для одной категории потребителей. Речь идет о тех украинском, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел).

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Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом , а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн за каждый.

Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете пользоваться отоплением, вы получите право пользоваться льготным тарифом.

Еще одна категория тех, кто может платить по другому тарифу

Тариф для тех, у кого двухзонный счетчик

При установке двухзонного счетчика действуют два тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф действует с 7.00 до 23.00 и не отличается от основного. Это 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Также в ночное время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по ночному тарифу. Он наполовину ниже действующего. Применяется коэффициент 0,5, а вместо 4,32 грн можно платить всего 2,16 грн/кВт*ч.

Тариф для тех, у кого трехзонный счетчик

При установке трехзонного счетчика действуют три тарифа. При этом в пиковые часы держатели таких счетчиков платят за свет больше.

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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