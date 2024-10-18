Любой украинец может с октября изменить свой тариф на электроэнергию: как платить 2,16 грн за кВт*час

Любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трех-) счетчик и платить за электроэнергию части суток по специальному тарифу. Для этого необходимо обратиться к поставщику тока и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Следовательно, с двухзонным тарифом в период с 23.00 до 07.00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00. Относительно двухзонного счетчика. Один из поставщиков электроэнергии предлагает продажу двухзонного счетчика с учетом стоимости доставки и даже установки под ключ в размере 4 099 грн. Предположим, что ежемесячно вы в среднем потребляете 300 кВт*час электроэнергии. Платеж по действующему тарифу составляет 1296 грн. Если вы установите двухзонный счетчик, 100 кВт*ч будете потреблять ночью и 200 кВт*ч – днем, ежемесячный платеж сократится до 1080 грн. То есть ежемесячно вы будете экономить 216 грн.

В таком случае и при условии, что тариф не изменится, покупка и установка двухзонного счетчика полностью окупится за 19 месяцев (т.е. 1,5 года). Однако если тариф на электроэнергию за этот период снова вырастет, то период окупаемости сократится. Также стоит учитывать, что вы можете найти двухзонный счетчик и за 1,5 тыс. грн (стоимость зависит от характеристик, производителя).

Действующий тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года (это прописано в постановлении правительства). Далее решения будут принимать ввиду целого ряда факторов: ситуация в энергосистеме, стоимость электроэнергии на европейском рынке, ситуация в стране, возможность бюджета компенсировать тариф, который будет ниже себестоимости генерации и доставки тока и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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