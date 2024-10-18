Украинцы массово включили обогреватели: в "Укрэнерго" предупредили о ситуации в энергосистеме

В Украине растет потребление электроэнергии. Энергетики связывают динамику с похолоданием. Из-за снижения температур украинцы начали массово использовать обогреватели, причем и в вечерние часы, когда в стране фиксируется дефицит тока.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина роста потребления – дальнейшее снижение температуры воздуха по всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности – в вечерние часы", – отметили энергетики.

Они подсчитали, что сегодня, 18 октября, в 9:30 утра потребление тока было на том же уровне, что и в предыдущий день в это время. А вот вчерашний вечерний максимум потребления оказался на 2,7% выше предыдущего.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00", – предупредили в "Укрэнерго".

Также там отметили, что из-за боевых действий и по другим причинам в Украине по состоянию на утро 18 октября без света полностью или частично осталась 552 населенных пункта. Новые обесточивания из-за обстрелов были зафиксированы в Донецкой и Харьковской областях, а на Сумщине люди остались без электроснабжения из-за технических неполадок.

Сколько стоят обогреватели в Украине

Как показал мониторинг OBOZ.UA, несмотря на наступление холодов и повышенный интерес украинцев к покупке обогревателей, цены на них с конца прошлого отопительного сезона практически не выросли. Некоторые варианты даже подешевели.

В середине октября купить самый дешевый полноценный электрообогреватель можно от 1200 грн, мини-"уфо" – от 510 грн, а "дуйку" – от 428 грн. В продаже – устройства различных типов и с разными характеристиками, рассчитанные на разные площади обогрева, а потому ценовые категории тоже очень различаются.

Например, стандартные электроконвекторы за период с 1 апреля по 15 октября 2024 года в большинстве своем подешевели. Дешевле всего среди популярных моделей предлагают украинскую "Термию" – за 1671 грн, что на 4% меньше, чем весной.

А вот большинство популярных моделей настенных и напольных керамических инфракрасных панелей показало рост цены на 2-6%. Обогреватель от VITALS при этом подешевел на 4% и оказался самым доступным из популярных вариантов – 1203 грн за панель.

Подорожание в сегменте инфракрасных обогревателей, которые в народе прозвали "уфо", составило до 14%. Однако самая дешевая модель среди популярных у украинцев упала в цене на 6%, в среднем до 510 грн.

Тепловентиляторы, несмотря на то, что большинство популярных моделей в этой категории являются "бюджетными", оказались лидерами подорожания в процентом исчислении. В частности, наиболее покупаемая модель с весны выросла в цене на 25%, до 1005 грн. При этом более дорогие "смарт"-варианты подешевели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период, необходимо установить реле напряжения.

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