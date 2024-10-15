Сколько домов в Украине еще не подготовили к холодам: украинцам рассказали о готовности к отопительному сезону

К отопительному сезону в Украине уже готовы более 99% жилых домов. Т.е., подготовить осталось менее 1%. Также к 100% приближается готовность школ, детских садов и больниц.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в целом, более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.

"Второе направление – это накопление ресурсов. Сейчас есть в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", – заверил глава правительства.

Третье направление подготовки к зиме, по его словам, является создание децентрализованной генерации. В настоящее время в рамках этого, отметил он, работают программы энергетической устойчивости.

"Кредиты под 0% для граждан, ссуды для ОСМД под программу "ГрінДІМ", кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и общин. В общей сложности банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн", – рассказал премьер.

Когда в Украине стартует отопительный сезон

Традиционно отопительный сезон в Украине начинается во второй половине октября. Однако решение о включении отопления:

принимается на местном уровне;

зависит от погодных условий.

Главным критерием является среднесуточная температура: если в течение трех дней она не превышает +8°C, органы местного самоуправления должны принять решение о начале отопительного сезона. Обычно это происходит примерно с 15 по 30 октября, но в разных регионах дата может изменяться в зависимости от погоды.

В то же время, системы отопления в социально важных учреждениях, таких как школы, больницы, детские сады, могут запускать раньше – если температура в помещениях опускается до критических показателей. К примеру, в Киеве больницы и детские сады начали подключать к теплу 14 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре для украинцев будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и раньше – 4,32 грн/кВт*ч. Ожидается, что таким он будет еще длительное время – по крайней мере, до 1 мая 2025 года.

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