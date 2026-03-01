Вернут ли киевлянам привычные графики отключений света: в Yasno поделились прогнозом

Для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.

Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в интервью медиа. По его словам, ключевой проблемой для Киева остается сетевой дефицит и неравномерная пропускная способность электросетей в разных районах города.

Именно это делает невозможным возвращение к классической системе стабилизационных графиков, которая действовала ранее. Сейчас в столице применяются так называемые персонализированные временные графики отключений. Они формируются с учетом технических возможностей конкретных районов и позволяют энергетикам гибко балансировать нагрузку в условиях ограниченной инфраструктуры.

По словам главы Yasno, четкого прогноза относительно даты возвращения к привычным графикам пока нет, ведь все зависит от улучшения состояния сетей и общей ситуации в энергосистеме. Отдельным вызовом для отрасли стал стремительный рост задолженности населения. Только за январь долг киевлян за электроэнергию вырос на 224 миллиона гривен и достиг в целом 1,2 миллиарда гривен. В компании отмечают, что такая тенденция затрудняет стабильную работу энергопоставщика и реализацию ремонтных и восстановительных работ.

В Yasno предупреждают, что потребителей, которые систематически не оплачивают счета и игнорируют официальные предупреждения, могут отключать от электроснабжения. Процедура предусматривает несколько этапов информирования – телефонные звонки и письменные сообщения. Только в случае полного отсутствия реакции информация передается операторам электросетей для фактического отключения.

Дополнительно ситуацию осложняют проблемы с теплоснабжением. Значительное количество многоквартирных домов в Киеве до сих пор остается без тепла, что увеличивает потребление электроэнергии. Именно поэтому в отдельных районах города действуют специальные режимы. В частности, в Днепровском и Дарницком районах электроэнергию выключают только в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00, чтобы минимизировать нагрузку на сети.

В других районах столицы продолжают действовать временные графики, поскольку энергетики вынуждены работать в условиях ограниченной пропускной способности инфраструктуры, постоянных рисков атак на энергосистему и сложных погодных условий конца зимы. Все эти факторы делают ситуацию нестабильной и не позволяют планировать быстрое возвращение к стандартным схемам отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка.

