Украинцам на почту приходят "графики отключений света": что не так с этими письмами

Украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка.

Видео дня

Об этом предупредили в "Укрэнерго". Вот что официально известно об опасных письмах:

сообщения приходят с поддельного адреса [email protected] , который не имеет никакого отношения к "Укрэнерго";

, который не имеет никакого отношения к "Укрэнерго"; в поле адресатов могут добавляться реальные корпоративные ящики вроде [email protected] или [email protected] – чтобы создать впечатление достоверности;

в тексте письма указаны фейковые часы отключений и их "причины" (например, "техническое обслуживание");

и их "причины" (например, "техническое обслуживание"); также в письме содержатся ссылки якобы на документы.

Так потребителей электроэнергии склоняют скачать файл якобы с графиком отключений. На самом деле во вложении содержится вредоносное программное обеспечение.

После запуска программа может:

украсть пароли и банковские реквизиты;

получить доступ к личным данным;

открыть удаленный доступ к устройству;

использовать компьютер для дальнейших кибератак.

"Укрэнерго" отмечает: компания никогда не отправляет графики отключений в личных письмах. Тем более энергетики не распространяют никакие файлы для загрузки.

Актуальная информация о возможных ограничениях публикуется исключительно на официальных ресурсах компании. Графики обесточиваний по конкретному адресу размещают облэнерго в регионах.

Что делать, если письмо уже пришло

не открывать вложения;

не переходить по ссылкам;

удалить сообщение;

если файл был загружен – немедленно проверить устройство антивирусной программой.

Энергетики просят предупредить родственников и знакомых. Мошенники рассчитывают на доверие к теме отключений света, которая остается чувствительной для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также в мессенджерах украинцам обещают по 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Людям предлагают перейти по опасной ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!