Украинцам на почту приходят "графики отключений света": что не так с этими письмами

Письмо о фейковом графике отключения электроэнергии

Украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка.

Об этом предупредили в "Укрэнерго". Вот что официально известно об опасных письмах:

  • сообщения приходят с поддельного адреса [email protected], который не имеет никакого отношения к "Укрэнерго";
  • в поле адресатов могут добавляться реальные корпоративные ящики вроде [email protected] или [email protected] – чтобы создать впечатление достоверности;
  • в тексте письма указаны фейковые часы отключений и их "причины" (например, "техническое обслуживание");
  • также в письме содержатся ссылки якобы на документы.
Пример опасного письма с графиками отключения электроэнергии

Так потребителей электроэнергии склоняют скачать файл якобы с графиком отключений. На самом деле во вложении содержится вредоносное программное обеспечение.

После запуска программа может:

  • украсть пароли и банковские реквизиты;
  • получить доступ к личным данным;
  • открыть удаленный доступ к устройству;
  • использовать компьютер для дальнейших кибератак.

"Укрэнерго" отмечает: компания никогда не отправляет графики отключений в личных письмах. Тем более энергетики не распространяют никакие файлы для загрузки.

Актуальная информация о возможных ограничениях публикуется исключительно на официальных ресурсах компании. Графики обесточиваний по конкретному адресу размещают облэнерго в регионах.

Что делать, если письмо уже пришло

  • не открывать вложения;
  • не переходить по ссылкам;
  • удалить сообщение;
  • если файл был загружен – немедленно проверить устройство антивирусной программой.

Энергетики просят предупредить родственников и знакомых. Мошенники рассчитывают на доверие к теме отключений света, которая остается чувствительной для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также в мессенджерах украинцам обещают по 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Людям предлагают перейти по опасной ссылке.

