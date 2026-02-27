Украинцам на почту приходят "графики отключений света": что не так с этими письмами
Украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка.
Об этом предупредили в "Укрэнерго". Вот что официально известно об опасных письмах:
- сообщения приходят с поддельного адреса [email protected], который не имеет никакого отношения к "Укрэнерго";
- в поле адресатов могут добавляться реальные корпоративные ящики вроде [email protected] или [email protected] – чтобы создать впечатление достоверности;
- в тексте письма указаны фейковые часы отключений и их "причины" (например, "техническое обслуживание");
- также в письме содержатся ссылки якобы на документы.
Так потребителей электроэнергии склоняют скачать файл якобы с графиком отключений. На самом деле во вложении содержится вредоносное программное обеспечение.
После запуска программа может:
- украсть пароли и банковские реквизиты;
- получить доступ к личным данным;
- открыть удаленный доступ к устройству;
- использовать компьютер для дальнейших кибератак.
"Укрэнерго" отмечает: компания никогда не отправляет графики отключений в личных письмах. Тем более энергетики не распространяют никакие файлы для загрузки.
Актуальная информация о возможных ограничениях публикуется исключительно на официальных ресурсах компании. Графики обесточиваний по конкретному адресу размещают облэнерго в регионах.
Что делать, если письмо уже пришло
- не открывать вложения;
- не переходить по ссылкам;
- удалить сообщение;
- если файл был загружен – немедленно проверить устройство антивирусной программой.
Энергетики просят предупредить родственников и знакомых. Мошенники рассчитывают на доверие к теме отключений света, которая остается чувствительной для потребителей.
Как сообщал OBOZ.UA, также в мессенджерах украинцам обещают по 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Людям предлагают перейти по опасной ссылке.
