'Ответственность будет персональной': Зеленский распорядился, чтобы по всей Украине дома без тепла имели достаточный доступ к электричеству

Дома без тепла в Украине должны быть обеспечены электричеством для альтернативного обогрева. Соответствующее распоряжение президент Владимир Зеленский озвучил в конце 1448-го дня полномасштабной войны во время вечернего обращения, обращаясь к местной и областной власти по всей стране.

Глава государства в вечернем обращении отметил ситуацию в энергетике и поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении после российских ударов. Зеленский отдельно отметил работу энергетиков и спасателей, которые в условиях постоянных атак возвращают свет в дома украинцев.

"В части наших регионов фактически постоянно продолжается восстановление – постоянно российские удары, и постоянно наши люди возвращают свет", – сказал президент.

Самые сложные регионы

Президент сообщил, что в течение дня самая сложная ситуация с поставками электричества была сразу в трех регионах. Речь идет о Харьковской, Полтавской и Сумской областях вместе с областными центрами. Особое внимание Зеленский обратил на юг Одесской области, где многие дома используют электроотопление, а такая холодная зима случается нечасто.

По его словам, местные и областные власти, а также чиновники имеют необходимый ресурс, чтобы помочь людям в этих условиях. Но важно, чтобы поддержка была реально ощутимой в каждой громаде, а не только в отчетах.

Ситуация в городах

Отдельно президент остановился на ситуации в Киеве, где, по его словам, до сих пор остается значительное количество домов без тепла. Он поблагодарил ГСЧС Украины и энергетиков за выполнение договоренностей, достигнутых во время селекторных совещаний, в частности по обеспечению электроснабжения для домов без отопления.

Зеленский отметил, что достаточный доступ к электричеству в таких домах является принципиальным вопросом. Он призвал местные власти и все ответственные службы не формально, а фактически проверять, выполняются ли эти решения на местах.

Президент добавил, что аналогичный подход должен действовать и в других городах и общинах. По его словам, уже фиксировались случаи, когда из-за отсутствия полных отчетов о проблемах терялось время. Такие ситуации обсуждали, в частности, в Киеве, Ахтырке и Кривом Роге.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый руководитель громады и все ответственные службы должны уделять реальное внимание состоянию домов, сетей и выполнению обязательных решений для помощи людям. "На всех уровнях проверяем. Ответственность будет персональной", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела 3 февраля в Харькове была объявлена и чрезвычайная ситуация местного уровня. Теперь ее масштабы расширились на всю область.

