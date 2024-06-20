УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Отключения света будут в жестком режиме: энергетики показали график на 21 июня

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
1,5 т.
Когда не будет электричества 21 июня

В Украине 21 июня графики отключений электроэнергии предварительно будут действовать весь день. Ограничения вводятся на период с 00:00 до 24:00. Сами графики для каждого региона составляют облэнерго – узнать, когда именно не будет света по конкретному адресу можно на их сайтах и в чат-ботах.

Видео дня

О режиме отключений сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на информацию "Укрэнерго". "21 июня по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться на протяжении всех суток", – говорится в сообщении.

Как уже объясняли энергетики, причина действия жестких графиков – рост потребления из-за жаркой погоды при дефиците электроэнергии, который возник вследствие российских обстрелов. При этом, когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. Так было, например, 20 июня, когда круглосуточные графики заменили ограничениями с 06:00 до 24:00.

"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе.

Режимов отключения света бывает два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно такие графики будут действовать 21 июня по всей Украине.

Где искать график отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 балла из 12, и без возврата Запорожской АЭС ограничения в потреблении электроэнергии будут действовать еще две зимы. Для восстановления мощностей энергосистемы требуется около двух лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!