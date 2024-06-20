Отключения света будут в жестком режиме: энергетики показали график на 21 июня
В Украине 21 июня графики отключений электроэнергии предварительно будут действовать весь день. Ограничения вводятся на период с 00:00 до 24:00. Сами графики для каждого региона составляют облэнерго – узнать, когда именно не будет света по конкретному адресу можно на их сайтах и в чат-ботах.
О режиме отключений сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на информацию "Укрэнерго". "21 июня по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться на протяжении всех суток", – говорится в сообщении.
Как уже объясняли энергетики, причина действия жестких графиков – рост потребления из-за жаркой погоды при дефиците электроэнергии, который возник вследствие российских обстрелов. При этом, когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. Так было, например, 20 июня, когда круглосуточные графики заменили ограничениями с 06:00 до 24:00.
"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе.
Режимов отключения света бывает два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно такие графики будут действовать 21 июня по всей Украине.
Где искать график отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 балла из 12, и без возврата Запорожской АЭС ограничения в потреблении электроэнергии будут действовать еще две зимы. Для восстановления мощностей энергосистемы требуется около двух лет.
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