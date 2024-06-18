Состояние энергетической системы 3 из 12: чего украинцам ждать зимой

Состояние энергетической системы Украины оценивается как 3 из 12, и без возврата Запорожской АЭС ограничения в потреблении электроэнергии будут действовать еще две зимы. Для восстановления мощностей энергосистемы требуется около двух лет.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Киев24. Это означает, что система работает с большими ограничениями и не может обеспечить полной потребности страны в электроэнергии.

Одним из ключевых факторов, которые могли бы значительно улучшить ситуацию, является возвращение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль Украины. "Если бы нам удалось любым способом вернуться в управление Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко" , – объяснил Харченко.

Это подтверждает значение ЗАЭС для стабильности энергосистем Украины. В настоящее время станция находится под контролем российских военных, что делает невозможным ее полноценную эксплуатацию.

По словам Харченко, без помощи ЗАЭС две зимы украинцам гарантированно придется жить с ограничениями в потреблении электроэнергии. "Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированы. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, по всей вероятности, будут ", - отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшие месяцы-полутра (то есть до конца июля) ожидается существенный дефицит электроэнергии, из-за чего отключений света станет больше. Непростой будет и зима – во время холодов свет могут давать всего на 6-7 часов в сутки, дефицит в энергосистеме составит до 35%.

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