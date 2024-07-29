Отключение света в Украине стало кратковременным: что способствовало этому и как долго это продлится

Отключения света в Украине существенно снизились благодаря возвращению к работе двух энергоблоков АЭС и снижению температуры, что уменьшило использование кондиционеров. Однако зимой возможен возврат жестких графиков отключений из-за высокого уровня потребления и возможных атак на энергетическую инфраструктуру.

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Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 канала. Основные причины улучшения ситуации:

возврат энергоблоков АЭС к работе;

"В строй вернулись два энергоблока атомных электростанций. Завершение работ по загрузке свежего ядерного топлива добавило два дополнительных гигаватта мощности, что позволило сократить количество очередей отключений с 3-4 до 1-2," - пояснил Геннадий Рябцев.

благоприятная солнечная погода;

Сохранение благоприятной солнечной погоды также внесло свой вклад. Приблизительно с 12 до 16 часов фотоэлектрические панели на солнечных электростанциях генерируют максимум электрической энергии, что снижает нагрузку на основные энергосети.

понижение температуры воздуха;

"Снижение температуры воздуха с аномально высоких 35 до 25 градусов, а ночью даже ниже, означает меньшее использование кондиционеров, что позволяет сократить объем потребления", - добавил Рябцев.

Благодаря этим факторам в энергосистеме Украины установился баланс между генерацией и потреблением электроэнергии. Это позволяет избегать отключений или сводить их к минимуму даже в пиковые часы.

"Возможно, так мы и пройдем следующие два месяца, ведь должен заработать еще один энергоблок ", – отметил Рябцев. Однако он подчеркнул, что стабильность зависит от отсутствия ухудшения погодных условий и новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на текущее улучшение, эксперты предупреждают о возможном возвращении жестких графиков отключений зимой. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, отключений света станет значительно меньше с августа по октябрь благодаря завершению ремонта энергоблоков и снижению температуры. Однако после ноября ситуация может ухудшиться из-за низких температур и высокого уровня потребления энергии.

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук также уверен, что зимой электроэнергии украинским потребителям не хватит. "Зимой энергосистеме будет гарантировано 11 ГВт мощностей, но в период морозов Украине нужно 15-16 ГВт ", - отметил Корольчук. Он предупредил о возможном дефиците 4-5 ГВт, что приведет к значительным отключениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в августе-октябре значительно сократится количество отключений электроэнергии. Однако уже зимой ситуация значительно ухудшится: может повториться сценарий июля, когда из-за жары отключения продолжались по 7 часов.

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