Отключение электроэнергии из-за морозов: в правительстве объяснили украинцам, к чему готовиться

Даже при ухудшении погодных условий украинцы останутся со светом. Но если к низким температурам присоединятся российские удары по энергетической инфраструктуре, то могут быть введены графики отключений электроэнергии.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он подчеркнул, что поддерживать баланс в энергосистеме удается даже вопреки уже существующим разрушениям.

"Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак", – сказал министр журналистам.

С этим раньше соглашалась и в "Укрэнерго". В НЭК заверили, что ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Кроме того, все возможные сценарии прорабатываются, в частности – на случай резкого понижения температуры воздуха.

В то же время он подчеркнул, что даже несмотря на существенный уровень повреждений в результате ракетно-дроновых атак российских агрессоров отключения электроэнергии, наблюдаемые в последние дни, носят ограниченный характер. Также сказывается то, что выходными в результате атаки был серьезно поврежден один из объектов генерации.

"Хочу сказать, что в воскресенье мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще нужно время, чтобы дефектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения", – сказал Галущенко.

Впрочем, следует отметить, что некоторые эксперты по энергетике предполагают, что при резком и длительном похолодании в Украине все же могут начать ограничивать энергоснабжение. В частности, Геннадий Рябцев считает это возможным, если температура воздуха опустится ниже -10°C и будет держаться на таком уровне более недели. Тогда энергосистема может испытать перегрузку из-за значительного роста потребления электроэнергии, а имеющихся резервов может не хватить для балансировки сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украине до конца нынешнего сезона – то есть, по меньшей мере, до апреля – дефицит природного газа не угрожает. В то же время при ухудшении погодных условий могут быть применены отключения электроэнергии.

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