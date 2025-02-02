При каких условиях украинцам вернут графики отключений: эксперт назвал единую угрозу энергосистеме

Украинцам пока не угрожают плановые отключения света, поскольку дефицита электроэнергии нет, а сильных морозов в феврале не прогнозируется. Единственным риском для стабильного энергоснабжения остаются возможные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

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Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии СМИ. Несмотря на опасения украинцев по поводу возможного возвращения графиков отключения электроэнергии, пока никаких объективных причин для этого нет.

По словам Рябцева, возможность ввода графиков отключения света появится только в том случае, если температура воздуха опустится ниже -10°C и будет держаться на таком уровне более недели. Тогда энергосистема может испытать перегрузку из-за значительного роста потребления электроэнергии, а имеющихся резервов может не хватить для балансировки сети.

"Если в течение двух недель будут держаться морозы ниже -10°C, мы можем столкнуться с тем, что графики отключений вернутся. Это связано с тем, что дополнительные резервы будут исчерпаны", – пояснил эксперт. Однако, по данным Укргидрометцентр, в феврале в Украине ожидается значительно более мягкая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -3°C до +2°C, что не создает угрозы для энергосистемы.

Рябцев отмечает, что единственной реальной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские массированные удары по энергетической инфраструктуре. "Если и будут отключения, то только из-за очередной массированной комбинированной атаки РФ на энергосистему Украины. Никаких других причин для плановых графиков ограничений сейчас нет", - подчеркнул эксперт.

По его словам, враг может атаковать объекты генерации, распределительные станции и подстанции, что может привести к временным проблемам с электроснабжением в некоторых регионах. В то же время, эффективная работа ПВО остается главным фактором защиты энергосистемы.

Так что пока украинцы могут быть спокойными – графики отключений электроэнергии не планируются. Единственным фактором, который может вызвать перебои со светом, остаются российские атаки на энергосистему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине не грозит дефицит природного газа до конца нынешнего сезона – то есть, по меньшей мере, до апреля. В то же время при ухудшении погодных условий могут быть применены отключения электроэнергии.

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