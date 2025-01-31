Следует беспокоиться: украинцам объяснили, сколько газа осталось в стране и наступит ли дефицит

Украине не грозит дефицит природного газа до конца нынешнего сезона – то есть, по меньшей мере, до апреля. В то же время при ухудшении погодных условий могут быть применены отключения электроэнергии.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Таким образом, он частично разделил мнение бывшего гендиректора ООО "Оператор ГТС Украины" (2019-2022) Сергея Макогона, заявившего о возможном дефиците газа в Украине (позже в "Нафтогазе" это опровергли).

"Нам стоит беспокоиться, но нам не стоит беспокоиться прямо сейчас риском какой-то нехватки газа в этом сезоне. На этот сезон газа хватит. У нас достаточно в резервах, плюс есть собственная добыча, поэтому я уверен, что на этот сезон, чтобы дожить до апреля, у нас газа хватит", – сказал эксперт.

В то же время Украина может столкнуться с проблемами наполнения выработанных газовых хранилищ следующего сезона. По словам Харченко, это связано с двумя главными факторами:

собственной добычи на следующий сезон не хватит;

резервных запасов у Украины нет.

Учитывая это, Украине понадобится импорт 1,5-2 млрд кубометров газа. Харченко отмечает необходимость разработки соответствующей стратегии, чтобы не потерять бюджетные средства. Это нужно делать в мае-июле, когда на газ наименьший спрос и можно законтрактовать дешевые поставки в Европе и США (имеется в виду сжиженный природный газ).

"Имеет ли деньги "Нафтогаз" может сказать только "Нафтогаз". У меня есть большое подозрение, что денег этих не хватает, и что "Нафтогазу" нужно уже сейчас думать, как договариваться с партнерами о кредитовании под эти закупки", – отмечает директор Центра исследований энергетики.

Он объяснил, что ситуация зависит и от погодных условий. Если по Украине ударят морозы, придется выработать все запасы в газовых хранилищах и применять ограничения электроэнергии.

"Если температуры упадут до -5 и ниже, то вернутся ограничения электричества. А что касается газа, то тогда мы действительно выработаем, что называется, наши хранилища до последней капли. Тогда они действительно будут абсолютно пусты технически, потому что там всегда есть буферный газ, но с точки зрения возможности этот газ поднять, той возможности не будет. Все, что возможно, будет из них поднято и использовано", – предупредил Александр Харченко.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" уверяют, что в Украине не ожидается отключения электроэнергии даже в случае прогнозируемого похолодания. Единственной причиной возможных ограничений электроснабжения могут быть обстрелы энергоструктуры со стороны российских войск.

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