Освящена, но с долгами: на Оболони сдают апартаменты Януковича за 67 тысяч гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов снова пытается сдать в аренду двухэтажную квартиру президента-беглеца Виктора Януковича. За жилье, которое находится на Оболонской набережной в Киеве, в АРМА просят 67 тысяч гривен в месяц.

Видео дня

Об этом рассказала руководитель АРМА Елена Дума. Она подчеркнула, что подавляющее большинство денег от аренды получит государственный бюджет.

На днях АРМА нашло новых управляющих для указанного арестованного имущества. Они планируют сдавать квартиру в аренду, получая из указанной суммы всего 10 тысяч гривен ежемесячно.

Площадь двухэтажной квартиры Януковича – 240 квадратных метров. Ее оценивают как минимум в 27 миллионов гривен. За последние годы уже несколько потенциальных арендаторов – в основном дипломатические учреждения других стран – уже интересовались этим жильем.

Однако почти десять лет квартира, в которой беглый президент был официально зарегистрирован, стояла пустой. Еще в 2019 году коммунальщики насчитали на жилье 50 тысяч гривен долга.

Внутри нет мебели (что-то осталось только на кухне); сантехника есть, но "обычная, не элитная".

За годы простоя на мраморе появилась эрозия. Обои отсырели, стены облупились.

Пять лет назад неизвестные украли входную дверь, поэтому бывшие управители установили "новые". Также они пригласили священника освятить помещение.

Отец Петр даже не знал, куда его пригласили. Однако квартиру освятил и подчеркнул, что ни старых владельцев, ни новых постояльцев христианский обряд от прошлых грехов не избавит, если у них не покаяться.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс продажи 92-метровой яхты Royal Romance стоимостью около 200 млн евро, принадлежавшей коллаборанту Виктору Медведчуку пока на паузе. Дело в том, что решение украинского суда о продаже пока на этапе легализации в Хорватии. По завершении этой процедуры АРМА объявит конкурс по отбору организатора торгов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!