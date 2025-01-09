Что будет с драгоценной яхтой Медведчука: в АРМА рассказали подробности реализации актива

Процесс продажи 92-метровой яхты Royal Romance коллаборанта Виктора Медведчука находится на этапе легализации решения украинского суда в Хорватии. После завершения этой процедуры АРМА объявит конкурс по отбору организатора торгов.

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Об этом рассказала глава АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) Елена Дума в комментарии СМИ. В июле 2024 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора по аресту яхты Royal Romance.

Решением суда судно было передано в управление АРМА. Это агентство отвечает за организацию продаж арестованных активов через прозрачные аукционы.

Одним из ключевых этапов на пути продажи яхты является легализация решения украинского суда в Республике Хорватия, где физически находится судно. Как сообщила Елена Дума, с сентября 2024 было направлено восемь запросов в Офис Генерального прокурора с просьбой начать процедуру легализации.

Этот процесс подразумевает подтверждение украинского судебного решения иностранным судом, что позволит официально выставить яхту на продажу. " Сразу после получения легализованного решения хорватским судом мы объявим конкурс на отбор организатора торгов среди ведущих мировых аукционных домов", – отметила Дума.

Несмотря на длительную процедуру легализации, крупные аукционные дома уже выразили готовность поучаствовать в предстоящем конкурсе на продажу Royal Romance. В 2015 году яхта стоила около 200 млн. евро. Однако, по словам главы АРМА, перед проведением торгов будет организована независимая оценка стоимости судна. Это необходимо для обеспечения прозрачности процесса и максимизации дохода от продаж.

Чиновница подчеркнула, что должное международное сотрудничество со стороны правоохранительных органов является ключевым для реализации этого кейса. Офис Генерального прокурора играет решающую роль в предоставлении международной правовой помощи, необходимой для завершения процесса легализации. Кроме яхты, АРМА уже успела реализовать ряд других ценных активов семьи Медведчука-Марченко. По состоянию на начало 2025 года продано:

20 роскошных наручных часов (в общей сложности более 7 млн грн),

(в общей сложности более 7 млн грн), 90 картин (902 тыс. грн),

(902 тыс. грн), автомобиль Maybach (1,8 млн грн),

(1,8 млн грн), два квадроцикла и багги (на сумму свыше 1 млн грн).

Среди самых дорогих проданных часов были Patek Philippe за 1,27 млн. грн. и Breguet за 1,11 млн. грн. Яхта Royal Romance – одна из самых больших в мире, ее длина составляет 92 метра. Она была построена в 2015 году голландской компанией Feadship, специализирующейся на производстве роскошных судов. Royal Romance отличается уникальным дизайном и невероятной роскошью: судно имеет бассейн с прозрачным дном, несколько палуб, спа-зону и VIP-кают.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретил реализацию арестованного имущества государственного изменника Виктора Медведчука. Решение касается даже имущества экснардепа, уже проданного на аукционах.

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